ANSBACH. (976) Am Mittwochvormittag (18.09.2024) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. In der Wohnung durchwühlten sie ein Zimmer und entwendeten unter anderem Bargeld.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl