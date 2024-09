NÜRNBERG. (967) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht zum Montag (16.09.2024) einen Mann, der die Gitterbox eines Kiosks im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen aufbrach und anschließend davonrannte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen (40) kurz darauf fest.



Ein Passant beobachtete gegen 01:00 Uhr einen Mann, der eine Gitterbox an einem Kiosk in der Erlenstegenstraße gewaltsam öffnete, etwas daraus entnahm und daraufhin in Richtung Ebenseesteg flüchtete. Der Zeuge verfolgte den Dieb und wählte den Polizeinotruf. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost erblickten den Flüchtigen auf dem Ebenseesteg, holten ihn ein und nahmen ihn am Ende des Stegs vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth musste sich der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Mann im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung an dem betreffenden Kiosk durch. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc