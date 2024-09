ALTDORF / MITTELFRANKEN. (966) Wie am Samstag (14.09.2024) mit Meldung 961 berichtet, war eine 74-jährige Frau aus Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) seit dem 13.09.2024 vermisst. Die Frau konnte am Sonntagmorgen (15.09.2024) wohlbehalten in Nürnberg angetroffen werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Erstellt durch: Michael Petzold