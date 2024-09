ALTDORF B.NÜRNBERG. (956) In der Nacht von Mittwoch (11.09.2024) auf Donnerstag (12.09.2024) ereigneten sich mehrere Einbrüche in Altdorf b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land). In einem Fall griff ein unbekannter Mann einen Zeugen an und verletzte diesen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 05:10 Uhr suchte ein 26-jähriger Mann die Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg auf und berichtete, soeben von einem unbekannten Mann angegriffen worden zu sein. Der Zeuge sei gegen 04:50 Uhr am Unteren Markt auf den Unbekannten getroffen, der offenbar kurz zuvor in die dortige Gaststätte eingedrungen war. Als der mutmaßliche Einbrecher das Gebäude verließ und hierbei auf den 26-Jährigen stieß, habe er diesen bedroht und auf ihn eingeschlagen. Anschließend sei er davongerannt. Der Zeuge erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 170 cm groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, helle Haare. Bekleidung: schwarze Arbeitshose (Engelbert Strauss), schwarzer Kapuzenpullover, orangefarbene Arbeitshandschuhe.

Im Zuge der Ermittlungen wurden der Polizei noch weitere Einbrüche bekannt. Demnach verschaffte sich der Unbekannte im Laufe der Nacht Zugang zu einer Buchhandlung in der Straße Obere Wehd, einem Autohaus in der Nürnberger Straße, einer Kfz-Werkstatt in der Weidentalstraße, einer Pizzeria am Unteren Markt, zum Krankenhaus Altdorf sowie zu einem Firmenanwesen im Mühlweg. Insgesamt verursachte der Einbrecher Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro und erbeutete Bargeld und weitere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die im Verlauf der Nacht mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Altdorf b. Nürnberg, Nürnberg-Süd, Neumarkt i. d. Oberpfalz, Lauf a. d. Pegnitz, der Verkehrspolizei Feucht sowie zwei Diensthundeführer eingebunden waren, führten bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung an den Tatorten durch. Die Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen derzeit Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen. Diesbezüglich bitten die Ermittler um Mithilfe aus der Bevölkerung und nehmen sachdienliche Hinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 09187 95000 entgegen.



