SAALDORF-SURHEIM, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Dienstag, 10. September 2024, brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Feuer aus. Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Am Dienstagnachmittag (10. September 2024), gegen 13.45 Uhr, erging an die Integrierte Leitstelle Traunstein die Mitteilung über den Brand eines Nebengebäudes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Saaldorf-Surheim. Bei Eintreffen der alarmierten regionalen Feuerwehren stand der Bereich der Stallung bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus verhindern.

Durch den Brand wurden glücklicherweise keine Personen und Tiere verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Freilassing. Unterstützt vom Fachkommissariat für Spurensicherung übernahmen die Brandfahnder des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch an. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern jedoch keinerlei Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.