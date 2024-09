LANGQUAID, LKR. KELHEIM. Vergangenen Freitag, 06.09.2024, geriet eine Überdachung an einem Einfamilienhaus in der Sophie-Scholl-Straße in Brand.

Dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben sich keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung ergeben. Derzeit ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Veröffentllicht: 10.09.2024, 09.15 Uhr