INGOLSTADT. Am Abend des gestrigen Tages wurde ein Mann in einem Linienbus mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Donnerstag, den 05.09.2024, gerieten zwei Männer im Alter von 25 und 22 Jahren zunächst in der Ingolstädter Innenstadt im Bereich Schutterstraße in Streit. Die beiden bestiegen im Anschluss einen Bus der Linie N8.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen zog der 25-Jährige gegen 21:40 Uhr ein Messer und stach im Bus auf sein Gegenüber ein. Beide Beteiligte sind afghanische Staatsangehörige.

Als der Fahrer des Busses stoppte, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit zur Flucht. Dieser konnte wenig später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Der 22-jährige Geschädigte erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Schnittverletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige wurde im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, die diesen Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt einstuft, einem Haftrichter vorgestellt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen des Streits in der Innenstadt und des Vorfalls im Bus der Linie „N8“ in Richtung Mailing zwischen Schutterstraße und Donau-City-Center, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.