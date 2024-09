NÜRNBERG. (941) Am Donnerstagabend (05.09.2024) trat am Wöhrder See ein Exhibitionist in Erscheinung. Polizeibeamte nahmen einen 31-jährigen Tatverdächtigen fest.



Der Exhibitionist hatte sich gegen 18:30 Uhr einer Frau gezeigt, die am Nordufer des Wöhrder Sees spazieren ging. Die Frau verständigte per Handy die Polizei. Eine Zivilstreife konnte den 31-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf anhand der abgegebenen Personenbeschreibung festnehmen.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen schlug ein Drogentest an, weshalb die Beamten bei diesem eine Blutentnahme durchführen ließen. Die Kriminalpolizei unterzog den Mann anschließend einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Außerdem ergeht Strafanzeige gegen den 31-Jährigen.



