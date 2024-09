Schulwegtraining mit der Verkehrspolizei Augsburg

Augsburg - Auch vor Beginn des kommenden Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Beamte der Verkehrsaufklärung mit den zukünftigen ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg in den Jugendverkehrsschulen Rosenau und Senkelbach.

Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger und deren Eltern aus dem Stadtgebiet Augsburg. Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schüler praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.

Das Schulwegtraining findet am Freitag (06.09.2024) von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und am Montag (09.09.2024) von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr zeitgleich an nachfolgenden Stellen statt:

Jugendverkehrsschule Rosenau; Gabelsbergerstr. 127, 86199 Augsburg

Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße, 86153 Augsburg, neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auftaktveranstaltungen „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“

Am kommenden Dienstag beginnt in Bayern die Schule. Somit werden wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr unterwegs sein. Darunter auch viele ABC-Schützen, für welche auch der Schulweg eine ganz neue Herausforderung bedeutet.

Für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler engagieren sich bereits seit Jahren viele Stellen und Institutionen als Aktionsträger der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“.

In Schwaben finden zu der besagten Gemeinschaftsaktion traditionell eine Auftaktveranstaltung statt. Hierzu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter ganz herzlich eingeladen:

Mittwoch, 11.09.2024 um 09.00 Uhr in die

Stadthalle Wertingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 3, 86637 Wertingen

Dort werden unter anderem auch die Vizepräsidentin der Regierung von Schwaben, Frau Sabine Beck, Landrat Markus Müller sowie Polizeivizepräsident Michael Riederer vor Ort sein. Nach den Grußworten der Ehrengäste und Einlagen der Kinder ist unter anderem die Verteilung von Sicherheitswesten direkt an die Schülerinnen und Schüler geplant.

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg findet eine Auftaktveranstaltung statt. Hierzu sind ebenfalls Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen:

Donnerstag, 12.09.2024 um 09.00 Uhr in die

Grund- und Mittelschule Aindling, Bgm.-Huber-Straße 4, 86447 Aindling

Der Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg, Herr Dr. Metzger, sowie Polizeipräsident Martin Wilhelm werden ebenfalls vor Ort sein. Neben einer Einlage der Kinder wird es ein Podiumsgespräch zum Thema „Schulwegsicherheit“ geben.

Seitens der Polizei können im Anschluss gerne O-Töne gegeben werden. Hinsichtlich der Regelungen bzgl. Bildaufnahmen von Kindern liegen den Schulen entsprechende Einverständniserklärungen vor.

Pop-Up-Store 2024

Innenstadt - Im Jahr 2023 veranstaltete die Polizei Schwaben Nord erstmalig erfolgreich einen Pop-Up-Store in der Augsburger Innenstadt. Auch in diesem Jahr sind wir für Sie in der Augsburger Fußgängerzone da und eröffnen vom 21.09.2024 bis zum 28.09.2024 für eine Woche den Pop-up-Store. Im Bereich des Welserplatzes wird im Zeitraum vom 24.09.2024 bis zum 26.09.2024 die Kinderpolizeiwache vor Ort sein. Hier können die Kleinen in die Rolle eines Polizisten oder einer Polizistin schlüpfen.

Das Ziel unserer Veranstaltung ist es, vielfältige Einblicke in unsere tägliche Arbeit zu geben und über wichtige, polizeiliche Themen zu informieren.

Den Mittelpunkt bildet der Pop-up-Store in der Annastraße 16. Die Öffnungszeiten sind täglich (außer Sonntag) von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Im Store können Sie sich

• zu Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei

• zu verschiedenen Themen der Kriminalprävention, wie beispielsweise Einbruchschutz

• zu Themen der Verkehrssicherheit sowie

• zur Bayerischen Sicherheitswacht

informieren und beraten lassen. Spezialisten aus dem jeweiligen Bereich stehen hier als Ansprechpartner zur Verfügung.

Vor allem aber besteht die Möglichkeit für Sie, auch ohne Anlass mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen und mit uns über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen.