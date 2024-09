HEILSBRONN. (929) Am Dienstagmorgen (03.09.2024) gelang es einem 44-jährigen Häftling, im Rahmen eines Arztbesuches in Wolframs-Eschenbach (Lkrs. Ansbach) zu entkommen. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der 44-jährige Mann, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Lichtenau inhaftiert ist, befand sich am Vormittag in einer Praxis in der Hartmann-von-der-Aue-Straße. Hierbei gelang es ihm gegen 09:30 Uhr die Räumlichkeiten zu verlassen und in unbekannte Richtung davonzulaufen.

Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge ist der 44-Jährige derzeit mit einem weißen T-Shirt und einer grünen Jogginghose bekleidet. Er ist 180 cm groß, schlank und hat eine Glatze.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Heilsbronn, Ansbach und Gunzenhausen fahnden derzeit nach dem Flüchtigen. Die Beamten werden hierbei von mehreren Diensthundeführern und einem Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise über den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen der Polizeinotruf (110), die Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872 97170 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl