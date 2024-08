ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Dem derzeitigen Sachstand nach griff am Freitagabend ein 26-jähriger Afghane zwei afghanische Staatsangehörige am Kapuzinerplatz mit einem Messer an und verletzte sie dabei teilweise schwerer mit mehreren Messerstichen. Dank sehr guter Zeugenhinweise konnte die Polizei kurz nach der Tat einen Tatverdächtigen festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 26-Jährige am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18:30 Uhr im Bereich des Kapuzinerplatzes die Auseinandersetzung zwischen den Männern und rief sofort den Polizeinotruf, als er erkannte, dass einer der Beteiligten ein Messer in der Hand hielt. Die Polizei Aschaffenburg fahndete gemeinsam mit der Bundespolizei sofort mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem mittlerweile geflüchteten Mann. Dank weiterer Zeugenhinweise und der auffälligen Bekleidung mit einem Kaftan konnte die Polizei kurz nach der Tat den 26-jährigen Tatverdächtigen „Am Floßhafen“ vorläufig festnehmen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach griff der afghanische Tatverdächtige seine beiden Landsmänner im Alter von 18 und 21 Jahren am Kapuzinerplatz mit einem Messer an und stach mehrfach auf die Beteiligten ein. Dabei erlitten sie schwerwiegendere Stichverletzungen an den Armen und im Gesicht. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte der Rettungsdienst sie in Krankenhäuser. Von dort aus konnten sie nach der ambulanten Versorgung der Wunden bereits am Abend wieder entlassen werden.

Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass es zwischen den Männern eine persönliche Vorbeziehung gab. Die genauen Hintergründe der Tat und die Motivation des Beschuldigten sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die bereits am Abend die Kripo Aschaffenburg übernommen hat.

Am Tatort sowie auf dem Fluchtweg führte die Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zusätzlich suchte ein Diensthund der Polizei den Bereich insbesondere nach dem Tatmesser ab. Dieses hatte der 26-Jährige kurz nach der Tat weggeworfen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg führte die Polizei den Tatverdächtigen am Samstag der Ermittlungsrichterin vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. In Anschluss kam der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiterhin andauernden Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und wendet sich in diesem Zusammenhang mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die Auseinandersetzung am Kapuzinerplatz beobachtet?

Kann jemand Angaben zu dem verwendeten Messer und dessen Verbleib machen?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.