ALTDORF. (910) Nach 45 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei verabschiedete Polizeipräsident Adolf Blöchl am vergangenen Freitag (23.08.2024) den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Altdorf, Polizeioberrat Reimund Mihatsch, in den Ruhestand. Mit Wirkung vom 01.09.2024 wird der Erste Polizeihauptkommissar Matthias Link dessen Nachfolger.

Zahlreiche Gäste aus unterschiedlichen Bereichen ließen es sich nicht nehmen, der Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus am Schlossplatz beizuwohnen. Mit Vertretern von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und der Polizei erwies der Kreis der „Blaulichtfamilie“ den beiden Polizeibeamten an diesem Tag ebenso die Ehre wie der Landtagsabgeordnete Norbert Dünkel, Helmut Brückner als stellvertretender Landrat des Kreises Nürnberger Land sowie der zweite Altdorfer Bürgermeister Horst Topp, der für die Bürgermeister im Zuständigkeitsbereich der Altdorfer Polizei anwesend war.

Reimund Mihatsch gewann bereits im Alter von 17 Jahren erste Einblicke in den Polizeiberuf - damals als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. 1980 begann er seine Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt und schloss diese 1982 erfolgreich ab. In den Jahren bis 1991 war Mihatsch unter anderem als Gruppenführer und Ausbilder bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg tätig. Hierbei qualifizierte er sich für das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst, welches er 1993 mit Erfolg abschloss. Danach führte ihn sein Weg zurück zur Bereitschaftspolizei, wo er bis 2013 unter anderem als Klassenleiter, Zugführer und später als stellvertretender Seminarleiter seine Qualitäten unter Beweis stellte. 2013 wechselte Reimund Mihatsch zum Polizeipräsidium Mittelfranken. Hier leitete er zunächst die damalige Polizeiinspektion Feucht. Mit deren Integration in die Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg im Jahr 2016 wurde Reimund Mihatsch zum Leiter der größten Polizeiinspektion im Landkreis Nürnberger Land.

„Sicherheit ist messbar und fühlbar!“ Mit einem Blick auf die aktuellen Statistikwerte stellte Polizeipräsident Adolf Blöchl dem scheidenden Dienststellenleiter ein hervorragendes Zeugnis aus. Im Jahr 2023 lag die Häufigkeitszahl (Straftaten pro 100.000 Einwohner) der Polizeiinspektion Altdorf mit 2705 deutlich unter dem bayerischen Schnitt von 4361. Darüber hinaus gelang es den Beamtinnen und Beamten der Altdorfer Polizei im vergangenen Jahr zwei von drei Delikten in ihrem Zuständigkeitsbereich aufzuklären. „Die Kernkompetenz von Führung ist Charakter!“, verwies der mittelfränkische Polizeichef mit einem Zitat des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Warren Bennis jedoch auch auf die menschlichen Qualitäten, die Mihatsch als Dienststellenleiter über die Jahre hinweg immer wieder unter Beweis gestellt habe und schloss seine Laudatio vor Aushändigung der Ruhestandsurkunde mit den Worten: „Sie können stolz darauf sein, was Sie in 45 Dienstjahren erreicht haben!“.

Reimund Mihatsch selbst dankte abschließend sowohl allen Unterstützern, die ihn über die Jahre hinweg begleitet hatten, als auch allen Kritikern, die ihn stets angespornt hatten, seinen Job gut zu machen. Mit Zitaten aus dem Song „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel reflektierte der 61-jährige Polizeioberrat abschließend seinen polizeilichen und persönlichen Werdegang.

Mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Matthias Link steht der neue Leiter der Polizeiinspektion Altdorf bereits fest. Der 55-jährige, zweifache Familienvater begann seine Laufbahn im Jahr 1994 mit dem Direkteinstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nachdem er 1997 sein Studium mit Bravour bestanden hatte, sammelte er erste Erfahrungen im Streifendienst der Nürnberger Polizei. 1999 führte ihn sein Weg zur Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz, wo ihm nach langjähriger Tätigkeit in der Dienstgruppenleitung die Aufgabe des Verkehrssachbearbeiters anvertraut wurde. Bei der Polizeiinspektion Altdorf durfte Matthias Link bereits im Jahr 2017 seine Führungsqualitäten als stellvertretender Dienststellenleiter unter Beweis stellen. Nachdem er ab 2020 zunächst für gut vier Jahr die Polizeiinspektion Erlangen-Land leitete, kehrt Matthias Link nun nach Altdorf zurück.

Für Polizeipräsident Adolf Blöchl ist Matthias Link eine Idealbesetzung für den zum 01.09.2024 freiwerdenden Chefsessel der Polizeiinspektion Altdorf. „Sie sind geradlinig, durchsetzungsstark und haben den Blick fürs Wesentliche“, charakterisierte der Polizeipräsident den Ersten Polizeihauptkommissar und sieht die Altdorfer Polizei auch zukünftig „in besten Händen“.



Matthias Link ist sich sicher, mit der Rückkehr nach Altdorf die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Bereits der erste Besuch an seiner alten Wirkungsstätte habe in ihm ein Gefühl von „Heimkommen“ ausgelöst.

Die Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg betreut ein Gebiet mit einer Fläche von ca. 279 qkm mit rund 60.000 Einwohnern. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Stadt Altdorf b. Nürnberg, den Markt Feucht sowie die Gemeinden Burgthann, Leinburg, Offenhausen, Schwarzenbruck und Winkelhaid.



