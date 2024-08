TREUCHTLINGEN. (909) Wie mit Meldung 908 vom 26.08.2024 berichtet, drang am späten Sonntagabend (25.08.2024) ein zunächst unbekannter Mann in Solnhofen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in die Wohnung einer 42-jährigen Frau ein, griff diese an und bedrängte sie sexuell. Als ihr Nachbar zur Hilfe kam, flüchtete der Täter. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen.



Der zunächst Unbekannte verschaffte sich gegen 22:40 Uhr durch die offenstehende Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf griff er die 42-jährige Wohnungsinhaberin an und bedrängte diese anschließend auf sexuelle Art und Weise. Da ein Nachbar die Hilferufe der 42-Jährigen wahrnahm und dieser zur Hilfe kam, ergriff der Täter die Flucht. Der Zeuge konnte ihn noch bis zur Senefelderstraße verfolgen. Als der Mann den Berg hinaufrannte, verlor er ihn aus den Augen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Treuchtlingen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten nicht zur Festnahme des Täters.

Aufgrund der veröffentlichten Personenbeschreibung meldete sich noch am Montagabend (26.08.2024) ein Zeuge bei der Polizei. Im weiteren Verlauf gelang es den Beamten, einen 25-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren und schließlich in Solnhofen festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ansbach wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach an.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl