NÜRNBERG. (906) Die Polizei nahm Samstagabend (24.08.2024) einen Mann (41) im Stadtteil Hasenbuck vorläufig fest. Er steht im Verdacht einen Foodtruck aufgebrochen und Bargeld gestohlen zu haben.



Der 41-Jährige drang gegen 20:45 Uhr in der Frankenstraße gewaltsam in den Foodtruck ein und entwendete eine Geldkassette und Schlüssel. Noch am Tatort nahm eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Verdächtigen fest und stellte Teile der Beute sicher.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernahm die abschließenden Ermittlungen.



Erstellt durch: Robert Sandmann