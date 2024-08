WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck haben am Freitagnachmittag Betäubungsmittel aus einem Fernbus sichergestellt. Der 54-jährige Reisende wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizisten nahmen auf der A70 am Freitag, gegen 17:00 Uhr, einen Linienfernbus genauer unter die Lupe, der von den Beamten im Rahmen der Schleierfahndung angehalten wurde. Der Bus war in Fahrtrichtung Norden unterwegs Die Kontrolle an dem Autohof "Am Eschenbach" führte anschließend zum Auffinden von mehreren hundert Gramm Haschisch.

Die Beamten nahmen den 54-Jährigen, dem die Betäubungsmittel zuzuordnen waren, daraufhin vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete daher noch am Freitagabend die Vorführung des Mannes bei dem Ermittlungsrichter an. Ihm wird unerlaubter Handel mit Cannabisprodukten vorgeworfen. Das Gericht folgte am Samstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen den Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die insbesondere zur Herkunft der Drogen noch andauernden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft durchgeführt.