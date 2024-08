STEIN. (901) Bereits am vergangenen Freitagvormittag (16.08.2024) kam es in Stein (Lkrs. Fürth) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad, bei dem sich ein 58-jähriger Mann schwere Verletzungen zuzog. Da sich der Motorradfahrer unerlaubt entfernte, bittet die Polizei Stein um Zeugenhinweise.



Der 58-Jährige befuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Deutenbacher Straße im Bereich der zurzeit dort eingerichteten Baustelle in Richtung Regelsbacher Straße. Zur gleichen Zeit bog ein Motorrad aus einer der hier verlaufenden Seitenstraße in die Deutenbacher Straße ein und kollidierte dort mit dem Radfahrer. In der Folge stürzte der 58-jährige Mann und zog sich schwere Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Motorradfahrer entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Stein hat die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des verantwortlichen Motorradfahrers aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 9678240 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler