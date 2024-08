MANCHING, OT OBERSTIMM, LKR. PFAFFENHOFEN A.D. ILM; Am Mittwoch, 21.08.2024, wurden durch einen Angehörigen gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung in Oberstimm zwei tote Personen aufgefunden.

Wie sich im Rahmen der folgenden Ermittlungen herausstellte, handelt es sich hierbei um einen 37-jährigen Ingolstädter und dessen 45-jährigen Bekannten aus dem Landkreis Eichstätt.

Eine gestern am Institut für Rechtsmedizin der LMU München durchgeführte Obduktion der Leichen ergab, dass beide durch Schussverletzungen zu Tode kamen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mindestens einer der Beteiligten in suizidaler Absicht gehandelt hat.

Den genauen Geschehensablauf zu rekonstruieren ist derzeit Aufgabe von Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte, dass eine weitere Person beteiligt war.

Hinweis:

In der Regel berichtet die Polizei nicht über Suizidgeschehen.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge.

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.