SCHWABACH. (892) Wie mit Meldung 880 berichtet, fügte am Montag (19.08.2024) in Schwabach ein bislang unbekannter Täter einem 42-jährigen Mann tödliche Verletzungen zu. Die Schwabacher Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich eine Sonderkommission eingerichtet und bittet weiterhin um Hinweise.



Mehrere Anrufer hatten gegen 04:40 Uhr eine lautstarke Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Dr.-Georg-Betz-Straße gemeldet. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll ein bislang unbekannter Täter einem 42-jährigen Mann tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Ebenso wies die 40-jährige Ehefrau des Verstorbenen Verletzungen auf, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der unbekannte Täter war bereits vor Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet.

Trotz einer großangelegten Fahndung gelang es zunächst nicht, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Unterdessen führten Beamte der Kriminalpolizei Schwabach am Tatort eine umfassende Spurensicherung durch. Zu diesem Zweck wurde unter anderem ein Transporter (Modell VW Crafter) sichergestellt, der dem Verstorbenen gehörte. Darüber hinaus ordnete die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Verstorbenen an, die am Dienstag (20.08.2024) durchgeführt wurde. Hierbei bestätigte sich, dass die zugefügten Verletzungen todesursächlich waren.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben infolge des Tatgeschehens Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. In diesem Zusammenhang hat die Schwabacher Kriminalpolizei zwischenzeitlich eine 30-köpfige Sonderkommission (SOKO Georg) eingerichtet.

Im Zuge der weiteren Ermittlungsarbeit bittet die Polizei auch weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 180-190 cm, kräftige Figur, im seitlichen Gesichtsbereich ein grauer Bart bzw. graue Koteletten, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze

Zeugen, die

- das Tatgeschehen wahrgenommen haben,

- Angaben zum Täter oder dessen Flucht machen können,

- im Umfeld des Tatorts eine Person wahrgenommen haben, auf welche die o. g. Beschreibung zutrifft,

werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



