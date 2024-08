NÜRNBERG. (887) In der Nacht zum Mittwoch (21.08.2024) versuchte ein 19-jähriger Mann in eine Wohnung in Nürnberg-Gibitzenhof einzubrechen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Der 19-Jährige gelangte mutmaßlich über die Haustür in den Innenhof eines Gebäudekomplexes in der Linnéstraße. Von dort aus versuchte er, durch ein Fenster in eine Wohnung zu gelangen. Die Bewohner bemerkten den Einbruch und verständigten sofort die Polizei. Alarmierte Streifen der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg nahmen den Mann vorläufig fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der 19-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung er Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler