WÜRZBURG / INNENSTADT. Am frühen Mittwochmorgen hat eine Frau in der Innenstadt randaliert und ist dabei mehrere Fahrzeuge angegangen. Die Würzburger Polizei ermittelt wegen möglicher Sachbeschädigungen und hofft bei der Aufklärung auf Zeugenhinweise.

Gegen 00:20 Uhr wurden Passanten in der Ludwigstraße auf die 33-Jährige aufmerksam, als diese gegen mehrere geparkte Fahrzeuge trat und deren Spiegel umklappte. Kurze Zeit später trafen Streifen der Würzburger Polizei wenige hundert Meter weiter auf die Dame, die sich nun auch aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Die augenscheinlich alkoholisierte Randaliererin musste schließlich in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle verbringen.

Die Polizei Würzburg hat vor Ort die Ermittlungen wegen möglicher Sachbeschädigungen an den geparkten Autos aufgenommen und mehrere Hinweiszettel an den angegangenen Fahrzeugen hinterlassen. An wie vielen Autos beziehungsweise ob an diesen Schäden entstanden sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Geschädigte sowie Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.