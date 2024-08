NÜRNBERG. (879) In der Nacht zum Samstag (17.08.2024) griff ein Unbekannter einen 40-jährigen Mann in Nürnberg-Eberhardshof an und entwendete dessen Handy. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der 40-Jährige saß gegen Mitternacht in einem Hauseingang in der Schumannstraße, als ihm ein unbekannter Mann gegenübertrat. Unter Androhung von Gewalt forderte dieser den Geschädigten auf, Bargeld sowie sein Mobiltelefon zu übergeben. Im weiteren Verlauf nahm der Unbekannte das Handy im Wert von mehreren Hundert Euro an sich, griff den 40-Jährigen an und schlug auf ihn ein. Dieser erlitt Verletzungen im Gesicht sowie an den Armen. Der Dieb lief in Richtung Fürther Straße davon.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Jogginghose.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler