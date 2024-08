ERLANGEN. (873) In der Zeit von Freitag auf Samstag (16./17.08.2024) brach ein unbekannter Täter in einen Friseursalon in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Einbrecher drang zwischen 18:15 Uhr (Fr) und 07:45 Uhr (Sa) gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Friseurs in der Hartmannstraße ein. Anschließend öffnete er die Kasse und entnahm mehrere hundert Euro Bargeld. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittler bitten außerdem um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hartmannstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad