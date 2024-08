LKR. UNTERALLGÄU/MINDELHEIM, BUCHLOE, MEMMINGEN, KEMPTEN. Zwei zunächst unbekannte Jugendliche einer Diebesbande hatten am Donnerstag, den 08.08.2024, gegen 13:00 Uhr in einem Supermarkt in der Allgäuer Straße in Mindelheim hochpreisige Spirituosen und Druckerpatronen in einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet und sich anschließend fußläufig entfernt. Noch während Beamte der Polizeiinspektionen Mindelheim und Bad Wörishofen nach den flüchtigen Tätern fahndeten, waren dieselben Diebe in zwei Supermärkten und Türkheim und Buchloe aufgefallen, als sie dort ebenfalls gezielt Spirituosen im Gesamtwert von rund 900 Euro entwendeten. Mit Hilfe von Zeugen gelang es der Polizei, einen der beiden Täter auf frischer Tat in Türkheim festzunehmen. Mitarbeiter eines nahegelegenen Autohauses hatten ihn bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festgehalten und schließlich an diese übergeben.

Nahezu zeitgleich stellten Beamte der Polizeiinspektion Buchloe den Mittäter aus der gemeinsamen Tat in Mindelheim fest. Sie nahmen ihn beim Verlassen eines Lebensmittelmarktes in der Justus-von-Liebig-Straße fest. Da sich Hinweise auf weitere Täter in einem möglicherweise wartenden Fluchtfahrzeug ergaben, übernahm die weitere Sachbearbeitung das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Durch einen Abgleich gesicherter Videoaufzeichnungen konnten die Ermittler den beiden Jugendlichen weitere gleichgelagerte Taten vom 07.08.2024 in Supermärkten in Memmingen und Kempten mit einem Entwendungsschaden von knapp 2.000 Euro, sowie den Diebstahl eines E-Bikes am 22.07.2024 aus einem Fahrradgeschäft in Memmingen im Wert von 7.000 Euro zuordnen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen aus der Ukraine. Die Kriminalpolizei führte sie noch am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vor. Dieser ordnete unmittelbar die Untersuchungshaft gegen die beiden Jugendlichen an, woraufhin sie die Polizei in unterschiedliche bayerische Jugendhaftanstalten brachte.

Die Kriminalpolizei Memmingen prüft derzeit einen Zusammenhang mit weiteren Diebstahlsdelikten und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Taten geben können, oder möglicherweise einen verdächtigen dunklen Mercedes Sprinter mit auswärtigen Kennzeichen im Bereich der Tatorte gesehen haben, sich unter Telefon08331/100-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (KPI Memmingen)