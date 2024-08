MARKTSCHORGAST / LKR. KULMBACH. Im Laufe der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter einen hochwertigen Hyundai zu stehlen. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Der Eigentümer stellte den Hyundai am Mittwoch, 7. August, in seiner Einfahrt in der Straße „Am Herrenberg“ ab und versperrte das Auto. Am gestrigen Dienstag bemerkte er, dass sich in der Zwischenzeit unbekannte Täter Zugang zum Hyundai verschafft hatten. Offenbar versuchten sie erfolglos das Auto zu stehlen. Die Diebe entwendeten zudem Gegenstände im Wert von zirka 200 Euro aus dem Hyundai.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth.