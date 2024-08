NÜRNBERG. (857) Am Montagmorgen (12.08.2024) kam es im Nürnberger Südosten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Der 56-jährige Fahrer eines weißen Opel Insignia war gegen 09:30 Uhr auf der Regensburger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Scharrerstraße bog er nach links ab und stieß im Kreuzungsbereich mit dem auf der Regensburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs befindlichen blauen VW Passat eines 42-jährigen Mannes zusammen. Der Fahrer und ein 12-jähriger Mitfahrer des VWs erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Unfallbeteiligten machten vor Ort unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc