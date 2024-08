Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

NAILA, LKR. HOF. Am Freitag, 19. April 2024, erbeuteten Betrüger mehrere Zehntausend Euro nach einem Schockanruf. Am gestrigen Mittwoch gerieten zwei Tatverdächtige in eine Polizeikontrolle. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer.

Telefonbetrüger riefen am 19. April 2024 bei einer Seniorin aus Naila an. Mit der gängigen „Unfallmasche“ überzeugten sie die Dame, mehrere Zehntausend Euro an einen unbekannten Geldabholer zu übergeben, der mit einem dunklen Auto unterwegs war. Die Kriminalpolizei Hof hatte die Ermittlungen übernommen und um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung gebeten. Mit Hilfe der eingegangenen Hinweise konnten die Beamten das Fahrzeug ausfindig machen. Am Mittwochvormittag stoppten Kräfte der Verkehrspolizei Bayreuth das gesuchte Auto auf der A70 bei Neudrossenfeld. Beamte der Kriminalpolizei Hof konnten die beiden Insassen mit der Geldabholung vom 19. April 2024 in Verbindung bringen. Es handelt sich dabei um einen 33-jährigen polnischen Staatsangehörigen und um einen 48-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Donnerstagmittag Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Betruges gegen beide Tatverdächtige. Diese sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten ein. Ob die Tatverdächtigen noch für weitere Geldabholungen in Betracht kommen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.