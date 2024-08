KITZINGEN. Am Mittwochnachmittag ist aus bislang unbekannter Ursache auf einem Gebäude des in Bau befindlichen Staatsarchivs ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Die Mitteilung über den Brand auf der Baustelle des Staatsarchivs ging am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, bei Feuerwehr und Polizei ein. Die örtlichen Feuerwehren waren rasch am Einsatzort an der Nordtangente. Zu dieser Zeit schlugen Flammen aus dem Dachbereich eines Gebäudes. Die Einsatzkräfte brachten den Brand des im Bau befindlichen Gebäudes schnell unter Kontrolle. Dem Sachstand nach wurden mitunter Teile der Abdeckung des Flachdachs durch den Brand beschädigt.

Die Würzburger Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen aufgenommen. Die Ursache des Brandes und auch der entstandene Sachschaden sind nun Gegenstand dieser Ermittlungen.