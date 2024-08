BAYREUTH. Der am Montagmorgen leblos im Bereich der Casselmannbrücke aufgefundene 28-Jährige wurde heute obduziert. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm am Montagmorgen die Ermittlungen zur unklaren Todesursache. Um an weitere Erkenntnisse zum Tod des Mannes zu gelangen, wurde die Obduktion in einem rechtsmedizinischen Institut durchgeführt. Die Untersuchung ergab eine innere Ursache als Grund des Todes.

Das Ermittlungsergebnis wird in den kommenden Tagen zusammengefasst und an die Staatsanwaltschaft Bayreuth zur abschließenden Beurteilung gegeben.