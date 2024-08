INGOLSTADT.Beim Brand eines Einfamilienhauses an der Klein-Salvator-Straße entstand am vergangenen Donnerstag hoher Sachschaden. Gegen die Bewohner erging am Wochenende Haftbefehl.

Bei einer Begutachtung des Brandortes durch Spezialisten der Kripo Ingolstadt ergaben sich bereits am Donnerstag erste Hinweise darauf, dass der Brand im Keller des Einfamilienhauses absichtlich gelegt wurde.

Weitere intensive Ermittlungen führten in der Folge zur Festnahme der beiden Bewohner im Alter von 82 und 55 Jahren. Sie stehen unter dem dringendem Tatverdacht, vorsätzlich für den Ausbruch des Brandes verantwortlich zu sein.

Die beiden Männer wurden auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Richter vorgeführt, der noch am Wochenende die Untersuchungshaft gegen die Beschuldigten anordnete. Sie wurden daraufhin an Justizvollzugsanstalten überstellt.