HOFHEIM IN UFR., LKR. HASSBERGE. Telefonbetrüger brachten am Donnerstagnachmittag erneut einen Mann mit einer gängigen Masche dazu, Geld zu übergeben. Ihm wurde vorgespielt, dass seine Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Mann von einer unbekannten Nummer auf seinem Festnetz sowie auf seinem Mobiltelefon angerufen. Die beiden Personen gaben sich als Polizei sowie als Gericht aus. Diese teilten dem 71-Jährigen mit, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall gehabt hätte und er nun eine Kaution bezahlen müsse. Im Hintergrund des Telefonates war zudem eine weinende Frau zu hören.

Gegen 14:00 Uhr übergab der Mann schließlich an der Ecke Hauptstraße/Grüne Marktstraße einen hohen Geldbetrag an eine unbekannte Frau.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 170 cm groß

Circa 30 Jahre alt

Kräftige Statur

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten. Diese hat die zentralen Ermittlungen in dem Deliktsfeld unterfrankenweit übernommen.