Die 16-jährige Lana Kersten hat am Montag, gegen 20:00 Uhr, ihre Jugendwohngruppe in der Bergmeistergasse verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Würzburger Polizei sucht aktuell nach der jungen Frau und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

165 cm groß

Bekleidet mit einem beigen Kleid

schlanke Statur

blonde, lange Haare

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.