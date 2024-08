BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Mittwochnachmittag, gegen 17.40 Uhr, rutschte ein Radlader bei Erdarbeiten auf einem Feld im Gemeindeteil Altenbanz in einen Graben und kippte um. Der 77-jährige Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Mann, der anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus kam. Beamte der Polizei Lichtenfels sperrten mit Hilfe der Feuerwehr die Rossacher Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Neben etwa 50 Feuerwehrleuten der Wehren Rossach, Großheirath, Kaltenbrunn und Untersiemau waren ein Notarzt und Kräfte des Rettungsdienstes mit einem Rettungswagen im Einsatz.