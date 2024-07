REGENSBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Kind an einer Bushaltestelle im Regensburger Norden durch einen Unbekannten angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Sonntag, 21. Juli, hielt sich ein Junge an der Bushaltestelle Nordgaustraße in Regensburg auf, als er durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser tätigte wirre Äußerungen und forderte unter anderem ihn zu sexuellen Handlungen auf. Das Kind ging nicht darauf ein und wies den Unbekannten zurück. Nach einiger Zeit entfernte sich der Mann und der Junge stieg in den Bus der Linie 41 in Richtung Regenstauf.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugenhinweise zur Identität des Unbekannten und zu Zeugen, die sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufgehalten haben.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 55-60 Jahre, graue kurze Haare, Falten im Gesicht, quadratische Gesichtsform. Kräftige Statur

Bekleidung: grünes T-Shirt, beige-braune Jeans

Sprache: Hochdeutsch ohne Akzent.

Haben Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht an der Bushaltestelle Nordgaustraße in Regensburg eine Person beobachtet, auf die die obige Beschreibung zutrifft oder wurden selbst angesprochen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.