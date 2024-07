MAISACH,LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Unbekannten gelang es am gestrigen Montag, einen 84-jährigen Mann zur Herausgabe von Wertsachen zu bewegen. Die Kripo ermittelt.

Gegen 13:00 Uhr meldete sich ein Anrufer als angeblicher Polizeibeamter am Telefon und erklärte, dass eine Verbrecherbande im Wohnumfeld des 84-Jährigen festgenommen worden sei. Der Name des angerufenen Rentners sei auf einer Liste dieser Täter entdeckt worden, weshalb „die Polizei“ nun von einer Gefährdung des Mannes und seines Vermögens ausgehen würde.

Am Telefon gelang es den Betrügern durch geschickte und lange andauernde Gesprächsführung, Informationen über die persönlichen Verhältnisse und vorhandene Wertgegenstände zu erlangen. Die Täter gaukelten vor, dass Bargeld und Schmuck zu Hause nicht sicher seien und in „amtliche Verwahrung“ gegeben werden müssten.

Tatsächlich erschien kurze Zeit später ein Abholer an der Adresse des Opfers in einem Maisacher Ortsteil und übernahm in der Wohnung Goldmünzen, Schmuck und Uhren im Wert von etwa 15000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und gibt folgende Hinweise:

- Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen und legen Sie beim geringsten Zweifel auf.

- Gelegentlich wird auf Telefondisplays durch einen technischen Trick die Nummer 110 angezeigt. Beachten Sie hierzu, dass die Polizei Sie niemals unter der Notrufnummer 110 anruft!

- Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!

- Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

- Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern!

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

- Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!

- Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!