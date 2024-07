Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger nutzt geöffnetes Fenster - Aufmerksamer Zeuge reagiert richtig - Festnahme - Hinweise der Polizei

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Das Fenster eines Autos war einen Spalt weit geöffnet. Ein Tatverdächtiger nutzte die Gelegenheit und verschaffte sich so Zugang zu dem Fahrzeug und entwendete Bargeld. Am Folgetag fiel der Verdächtige einem aufmerksamen Zeugen erneut auf. Beamte der Aschaffenburger Polizei nahmen den Mann fest.

Dem Sachstand nach verschaffte sich der 32-jährige Tatverdächtige am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, Zugang zu dem geparkten Fahrzeug, das zu dieser Zeit in der Industriestraße abgestellt war. Hierzu nutzte der Verdächtige offensichtlich das nicht gänzlich geschlossene Fenster des Fahrzeugs. Aus dem Inneren entwendete der 32-Jährige Bargeld einer ausländischen Währung im dreistelligen Bereich und entfernte sich zunächst unerkannt.

Am Freitagnachmittag meldete sich ein aufmerksamer Zeuge, der den Tatverdächtigen wiedererkannt hatte, nachdem sich dieser bereits am Vortag im Bereich der Industriestraße aufgehalten hatte. Der Mann reagierte goldrichtig und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten der Aschaffenburger Polizei waren zur Stelle und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Beute in Fremdwährung konnte hierbei aufgefunden werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall in einem Strafverfahren verantworten.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug beim Verlassen verschlossen ist.

Verschließen sie beim Verlassen des Fahrzeugs Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach.

Lassen Sie keine Wertsachen wie bspw. Handy, Laptop, Kamera oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Einbruch in Wohnhaus - Kriminalpolizei ermittelt - Zeugen gesucht

GOLDBACH, OT UNTERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Die Täter entkamen unerkannt. Zu der Tat wie auch zum Beuteschaden ermittelt nun die Aschaffenburger Kriminalpolizei und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach verschafften sich der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag, ab 16.00 Uhr und Samstagmorgen, 09.30 Uhr, Zugang zu dem Wohnhaus in der Wiesenstraße. Die Unbekannten gelangten während der Abwesenheit der Bewohner über den Terrassenbereich in das Anwesen und machten sich hier auf die Suche nach Beute.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu der Tat wie auch zum bislang nicht abschließend bekannten Beuteschaden aufgenommen. Die Kriminalpolizei bittet hierbei auch die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat in dem Tatzeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang, Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten?

Wem sind hierbei Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 zu wenden.

Randale und Diebstahl in Büro- und Lagergebäude - Polizei sucht Zeugen

KLINGENBERG, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Innerhalb der vergangenen drei Wochen haben sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Gebäude verschafft, das als Büro und Lagerfläche genutzt wird. Die Unbekannten randalierten und entwendeten ein Handy. Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich dem Sachstand nach, zwischen Donnerstag, dem 11. Juli 2024, und Samstagvormittag, 10.00 Uhr, ereignet. Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Gebäude in der Stefanstraße, das als Büro und Lagerfläche genutzt wird. Die Unbekannten verschmutzten und durchwühlten Inventar, brachen einen Schaltschrank auf und hinterließen Schmierereien, wie auch Ballabdrücke an Wänden und Fenstern. Aus einem Büroraum entwendeten diese ein Smartphone. Beute- und Sachschaden bewegen sich nach ersten Schätzungen in einem dreistelligen Bereich.

Die Obernburger Polizei ermittelt, bittet hierbei auch um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Freitagabend wurde ein grauer VW Passat im Siechenhausenweg angefahren und beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr und Samstagnachmittag, 15.45 Uhr, wurde ein schwarzer Mini Cooper angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Löwenparkplatz in der Hauptstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.