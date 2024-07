INGOLSTADT.Unter einem Vorwand gelangten Trickdiebe am Mittwoch in die Wohnung eines 91-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 15:10 Uhr hatte eine junge Frau an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Weningstraße geläutet. Nachdem der Rentner geöffnet hatte erklärte die Dame, sie sei Apothekerin und würde ihn bitten, ein Paket für Nachbarn in Empfang zu nehmen. Unter dem Vorwand, noch eine Nachricht für die Nachbarin schreiben zu wollen, gelangte sie in die Wohnung.

Der aufmerksame Rentner bemerkte, dass sich offenbar eine zweite Person in seiner Wohnung befand und verwies die angebliche Apothekerin aus dem Haus. Später stellte er fest, dass Schränke und Schubladen in mehreren Räumen der Wohnung geöffnet und durchwühlt worden waren. Zur Höhe der eventuellen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Die angebliche Apothekerin war etwa 20-30 Jahre alt, hatte asiatisches Aussehen und sprach mit möglicherweise osteuropäischem Akzent. Sie trug weiße Kleidung. Der zweite Täter konnte die Wohnung unbemerkt verlassen.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden. Zudem warnen die Beamten davor, Unbekannten mit einem spontanen Anliegen den Zutritt zur Wohnung zu gewähren.