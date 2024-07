NEUMARKT I.D.OPF. Am Donnerstag kam es in Neumarkt i.d.OPf. zu einem sogenannten Callcenterbetrug. Hierbei täuschten die Betrüger eine 84-Jährige über eine Notlage der Nichte und erlangten so mehrere tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, 25. Juli, erhielt eine 84-jährige Neumarkterin einen betrügerischen Telefonanruf. Die Anruferin gab sich als die Nichte der 84-Jährigen aus und schilderte ihr unter Tränen, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person getötet worden war. Um nun einer Haftstrafe zu entgehen, sei eine Kaution notwendig. Im weiteren Verlauf des Telefongesprächs gaben sich die Betrüger sowohl als ein Polizist, sowie als ein Richter am Amtsgericht aus. Unter der Anwendung von hohem emotionalem Druck drängten die Täter die Seniorin zur Übergabe der vermeintlichen Kaution.

Schließlich gab die 84-jährige den Forderungen nach und übergab in der Amberger Straße in Neumarkt i.d.OPf. mehrere tausend Euro Bargeld an einen bisher noch unbekannten Abholer.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

Ca. 170 cm groß

Kräftig, ca. 95 kg schwer, schwarze, wuschelige Haare

Bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt und dunkelblauer kurzer Hose, weiße Sneaker

Führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Die Übergabe des Geldes fand in der Amberger Straße in der Nähe eines Restaurants und eines Geschäfts für Trachtenmode gegen 14:30 Uhr statt. Möglicherweise haben weitere Zeugen den tatverdächtigen Abholer, mögliche Komplizen oder das Täterfahrzeug beobachten können. Haben Sie am Donnerstagmittag in der Amberger Straße in Neumarkt i.d.OPf. eine verdächtige Wahrnehmung gemacht? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der ermittlungsführenden Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.