Wie bereits am 23.07.2024 berichtet kam es am 20.07.2024 am Bahnhof Neu-Ulm zu einem Raubüberfall auf eine 38-jährige Geschädigte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls!

Die Tat

NEU-Ulm. Am vergangenen Samstag (20.07.2024) kam es im Innenstadtbereich zu einem Raubüberfall auf eine 38-jährige Geschädigte. Diese befand sich gegen 16.00 Uhr am Neu-Ulmer Hauptbahnhof. Am Treppenabgang des Pendlerparkplatzes Meininger Allee / Reuttier Straße zum Bahnthof, wurde sie von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Diese war sichtlich alkoholisiert und wollte die Geschädigte zunächst in ein Gespräch verwickeln. Als diese jedoch zu verstehen gab, dass sie kein Interesse daran hätte, verlangte er nach ihrer mitgeführten Handtasche. Nachdem die Geschädigte das verneinte, versuchte der Täter nach der 38-Jährigen zu greifen. Das Opfer, das zu flüchten versuchte drehte sich zur Seite und kam dabei zu Fall. Diese Situation nutzte der Tatverdächtige aus, um dem am Boden liegenden Opfer Stichverletzungen am Oberkörper beizubringen. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Die Geschädigte, die eigenständig von der Tatörtlichkeit flüchten konnte und zunächst die Stichverletzungen gar nicht bemerkte, begab sich zunächst zu einer Bekannten, die in unmittelbarer Nähe wohnt. Diese Bekannte brachte die 38-Jährige sofort in das nächste Krankenhaus. Von dort wurde dann die Polizei verständigt.

Die Ermittlungen wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen, zwischenzeitlich jedoch an das Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm übergeben.

Diese Fragen hat die Kripo

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer sich am 20.07.2024 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr an der oben genannten Örtlichkeit aufgehalten hat und sachdienliche Hinweise geben kann oder sonstige Informationen die im Zusammenhang mit dem versuchten Raub stehen, soll sich bitte mit der Kripo Neu-Ulm unter 0731/8013-0 in Verbindung setzen.

Die Täterbeschreibung

Der Täter wird als dunkelhäutige, männliche ca. 30-jährige Person mit kurzen schwarzen Locken und moderner kantiger Kopfrasur beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und hatte während der Tat eine Bierflasche in der Hand.

(KPI Neu-Ulm)

