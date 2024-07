HOF. Während eines Fußballspiels soll es aus dem Heim-Fanblock heraus zu rassistischen Äußerungen gegen einen Spieler der Gastmannschaft gekommen sein. Die Kripo ermittelt.

Am Samstagnachmittag fand im Stadion Grüne Au ein Fußballspiel statt. In der Schlussphase der Partie soll es nach einem Zweikampf am Spielfeldrand zu rassistischen Äußerungen gegen einen Gastspieler aus dem Fanblock der Heimmannschaft gekommen sein.

Dies wurde der Polizei am Montag mitgeteilt. Die Hofer Polizei nahm daraufhin eine Anzeige wegen des Verdachts eines staatsschutzrelevanten Delikts auf. Mittlerweile wurden die Ermittlungen an die zuständige Kriminalpolizei Hof übergeben.

Die Kripo Hof bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem beschriebenen Fall stehen? Zeugen, die sich beim Spiel im Stadion befunden haben und entsprechende Hinweise geben können oder gegebenenfalls Bild- oder Videoaufnahmen der Situation gefertigt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel. Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.