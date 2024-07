SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. Am Freitagnachmittag führten Beamte der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberfranken bei schönstem Wetter Kontrollen am „Würgauer Berg“ durch. In Anbetracht der Anzahl der kontrollierten Motorradfahrer konnten die Beamten ein positives Resümee ziehen. Die meisten Biker verhielten sich vorbildlich was sowohl das Verhalten als Motorradfahrer als auch den technischen Zustand ihres Bikes betrifft.

Das schöne Wetter am Freitagnachmittag veranlasste zahlreiche Motorradfahrer den bekannten „Würgauer Berg“ der Bundesstraße 22 zu befahren. Die Beamten der Motorradkontrollgruppe nutzen die Gelegenheit, um die Maschinen zu überprüfen und mit den Bikern ins Gespräch zu kommen. Dazu der Leiter der Motorradkontrollgruppe, Thorsten Roder: „Kernelement der Motorradkontrollen ist die Steigerung der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr.“ Die speziell geschulten Polizeibeamten kontrollierten dabei etwa 70 Motorräder. Thorsten Roder lobte gleichzeitig die meisten Biker: „Verkehrsverstöße wie Geschwindigkeitsübertretungen oder technische Veränderungen an den Maschinen werden nur bei einem geringen Anteil der Motorradfahrer festgestellt.“ Die Beamten mussten daher auch nur vier Bußgeldverfahren, vor allem aufgrund unzulässiger bzw. defekter Bremshebel und manipulierter Auspuffanlagen, einleiten und mehrere Verwarnungen aussprechen. Bei vier Motorradfahrern war die Betriebserlaubnis aufgrund der festgestellten Mängel erloschen.

Die sieben tödlichen Motorradunfälle im laufenden Jahr 2024 zeigen, dass die Unfallprävention unabdingbar bleibt. Diese tragischen Motorradunfälle gilt es zu verhindern und gleichzeitig aber auch den Lärmschutz der Anwohner für solch stark befahrene Motorradstrecken zu verbessern. Die oberfränkische Polizei legt daher ein besonderes Augenmerk auf Präventionsarbeit. Dazu sind auch die Spezialisten der Motorradkontrollgruppe während der Biker-Saison auf ihren Polizeimotorrädern unterwegs. Ihr vorrangiges Ziel ist es, mit den Bikern auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen und sie für deren erhöhtes Unfallrisiko zu sensibilisieren.

Das Polizeipräsidium Oberfranken wünscht allen Bikern eine unfallfreie Fahrt!