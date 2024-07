NÜRNBERG. (778) Am Samstagabend (20.07.2024) versuchte sich ein 17-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu entziehen und stürzte hierbei. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen einer Vielzahl von Straftaten ermittelt.



Gegen 20:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in der Fürther Straße auf einen mit zwei Personen besetzten Motorroller (125 ccm) aufmerksam und glich das Kennzeichen mit der Fahndungsdatei ab. Nachdem sich herausstellte, dass der Roller am 15.07.2024 aus einem Anwesen in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) entwendet wurde, entschlossen sich die Beamten das Fahrzeug und die Personen einer Kontrolle zu unterziehen.

Der 17-jährige Fahrer des Rollers ignorierte die Anhaltezeichen des Streifenwagens, erhöhte die Geschwindigkeit und bog in die Mittlere Kanalstraße ein. Dort stürzte er schließlich alleinbeteiligt. Noch bevor die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchtete der 17-Jährige zunächst zu Fuß. Sein 14-jähriger Beifahrer blieb vor Ort und musste mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden.

Der 17-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß in einem Hinterhof in der Mittleren Kanalstraße festgenommen werden. Auch er erlitt durch das Sturzgeschehen leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten zudem fest, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 17-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der fahrlässigen Körperverletzung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten.

Die beiden Jugendlichen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc