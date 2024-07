MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Mit nur knapp 10 Zentimetern Abstand ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer an einem Beamten der Polizei Mellrichstadt vorbeigerast und ignorierte die Anhaltezeichen. Einer anschließenden Kontrolle versuchte der Mann zu entkommen und raste mit bis zu 200 km/h durch den Landkreis. Noch am Freitagabend hatte die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, leitete ein Strafverfahren ein und nahm ihm den Führerschein ab.

Eine Streife der Polizei Mellrichstadt führte gegen 14:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen mit dem Lasermessgerät durch, als ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Eußenhausen in Richtung Meinigen fuhr. Während der Kontrolle eines anderen Autofahrers tauchte das Motorrad abermals auf und brauste mit gemessenen 122 km/h an der Polizei vorbei. Rund fünf Minuten später näherte sich der Motorradfahrer erneut und beschleunigte massiv seine Maschine, als er die Anhaltekelle der Polizei sah. Mit knapp 10 Zentimetern Abstand raste er an dem Polizisten vorbei.

Eine Streife der Polizei Bad Königshofen entdeckte den Motorradfahrer gegen 15:00 Uhr im Raum Sulzfeld. Die Anhaltesignale des Streifenwagens ignoriert der 21-Jährige erneut und versuchte mit einer waghalsigen Fahrt durch den Landkreis, bei der er Geschwindigkeiten bis 200 km/h erreichte, sich der Kontrolle zu entziehen. Um eine mögliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu minimieren, hielt der Streifenwagen einen größeren Abstand und brach letztendlich die Verfolgung ab. Während der Flucht im Raum Sulzfeld und Bad Königshofen kam der Motorradfahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nur mit Vollbremsungen einen Unfall verhindern konnten.

Der 21-Jährige konnte letztendlich ermittelt werden und stellte sich am späten Nachmittag bei der Polizei in Bad Königshofen. Auf sein Motorrad und seinen Führerschein muss der junge Mann nun verzichten, da beides sichergestellt worden ist. Auf den Fahrer kommt ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Da er lediglich die Fahrerlaubnisklasse A2 für gedrosselte Motorräder besaß, kommt möglicherweise noch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis zu den Straftaten hinzu.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, denen die waghalsige Flucht aufgefallen ist oder durch den Motorradfahrer gefährdet oder geschädigt worden sind, sich unter Tel. 09776/806-0 bei der Polizei zu melden. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine silberne Ducati mit einer Zulassung aus dem Landkreis Neustadt an der Saale.