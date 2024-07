HERSBRUCK. (766) Wie mit Meldung 762 berichtet, war es am Donnerstagabend (18.07.2024) in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem Messerangriff auf eine 34-jährige Frau und deren 15-jährige Tochter gekommen. Im Rahmen der heutigen Vorführung (19.07.2024) wurde gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.



Der 40-Jährige war gegen 21:00 Uhr in einer Grünanlage am Hersbrucker Plärrer unvermittelt mit einem Messer auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau losgegangen. In diesem Zusammenhang verletzte der Tatverdächtige auch die anwesende 15-jährige Tochter schwer. Beide mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden, befinden sich jedoch zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

Im Zusammenhang mit dem Angriff musste sich auch eine Zeugin in einem Krankenhaus behandeln lassen. Der Tatverdächtigte hatte der 45-jährigen Frau Verletzungen mit dem Messer zugefügt, als diese während der Tathandlung eingeschritten war.

Die Staatsanwaltschaft stellte gegen den Festgenommenen einen Haftantrag. Im Rahmen der heutigen Vorführung erließ ein Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen.

Auskünfte zum weiteren Fortgang des Verfahrens erteilt ab sofort unter der Rufnummer 0911 321 - 2780 die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.



Erstellt durch: Michael Konrad