GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwoch (17.07.2024) in den frühen Morgenstunden wurden Einsatzkräfte zu einem Brand gerufen. Zwei Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens standen in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 06.00 Uhr war der Brand von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht, Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 300.000 bis 400.000 Euro. Nach einer Brandortbegehung durch Ermittler der Kripo Passau deuten mehrere Hinweise auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Veröffentlicht: 17.07.2024, 15.15 Uhr