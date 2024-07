Mobile Wache unterwegs

Infostand „Radverkehrssicherheit“ am 19.07.2024

Rain am Lech – Seit Ende Juni diesen Jahres führt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen Schwerpunktkontrollen zur Reduzierung der Verkehrsunfälle durch. Auch das Thema „Sicherheit des Fahrradverkehrs“ wird in den Fokus gerückt.

Am kommenden Freitag, 19.07.2024, zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr, betreibt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth und die Polizeiinspektion Rain am Lech, zusammen mit dem ADFC Donau-Ries, in der Hauptstraße neben der Sparkasse in Rain einen Infostand. Das ADFC-Codier-Team aus Augsburg ist wieder mit dabei und bietet Fahrradcodierungen (Registrierung der Rahmennummer) an.

Die Schwerpunktaktion zur Reduzierung von Verkehrsunfällen ist noch bis Anfang September geplant.

Versammlung auf Fahrrädern – Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Augsburg – Am kommenden Samstag (20.07.2024) rechnet die Polizei aufgrund einer Versammlung in Augsburg mit erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Versammlungsteilnehmer werden mit Fahrrädern unterwegs sein.

Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Die Polizei wird hierzu mit einer entsprechenden Zahl an Einsatzkräften präsent sein. Dabei wird es auch zu zahlreichen Verkehrssperrungen kommen, welche zu temporären Verkehrsbehinderungen führen können.

Ab 16.00 Uhr – 02.00 Uhr ist der Bereich

Prinzregentenstraße, Prinzregentenplatz und Holbeinstraße für den Fahrverkehr komplett gesperrt.

Ab 20.30 Uhr bis etwa 00.00 Uhr ist der Bereich

Prinzregentenstraße – Viktoriastraße – Frölichstraße – Sieglindenstraße – Schlettererstraße – Rosenaustraße – Holzbachstraße – Perzheimstraße – Stadionstraße – Gabelsberger – B17 (in beiden Fahrtrichtungen) – Bgm.-Ackermann-Straße – Deutschenbaurstraße – Christian-Dierig-Straße – Eberlestraße – Bgm.-Ackermann-Straße – Rosenaustraße – Schlettererstraße – Sieglindenstraße – Frölichstraße – Viktoriastraße – Prinzregentenstraße

für den Fahrverkehr komplett gesperrt.