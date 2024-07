ELTMANN, LKR. HASSBERGE. Bei einem Routineeinsatz auf Grund einer familiären Streitigkeit richtete ein 31-Jähriger eine Softair-Waffe auf die eingesetzten Beamten. Diese konnten den stark alkoholisierten Mann entwaffnen und zu Boden bringen. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Die Mitteilung über die Streitigkeit in einem Ortsteil von Eltmann ging am Freitag, gegen etwa 22:20 Uhr, bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Beim Eintreffen einer Streife der Haßfurter Polizei an dem Mehrfamilienhaus befand sich einer der Beteiligten in einem Zimmer der Wohnung. Auf Ansprache der beiden Beamten öffnete der Mann die Zimmertüre und hielt hierbei eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe in der Hand. Die Polizisten reagierten sofort, entwaffneten den 31-Jährigen und brachten ihn zu Boden.

Der 31-Jährige, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde im Anschluss in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Ihn erwartet zu dem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.