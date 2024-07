ERLANGEN. (730) Am Dienstagnachmittag (09.07.2024) ereignete sich bei Bauarbeiten in Erlangen ein schwerer Betriebsunfall. Ein 45-jähriger Mann zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.



Gegen 14:15 Uhr führte ein Elektroinstallateur Arbeiten in einem Fitnessstudio in der Nägelsbachstraße durch. Hierbei erlitt der Mann einen Stromschlag und brach daraufhin leblos zusammen. Eine Zeugin fand den 45-Jährigen auf und führte umgehend Reanimationsmaßnahmen durch, welche schließlich durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fortgeführt wurden. Im Anschluss lieferten sie den Schwerverletzten in ein Krankenhaus ein.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm das Geschehen vor Ort auf. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs übernommen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc