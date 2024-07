NÜRNBERG. (715) In der Nacht von Freitag (05.07.2024) auf Samstag (06.07.2024) brachen Unbekannte in ein Einkaufszentrum im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Der oder die Unbekannten gelangten gegen 02:15 Uhr über das Dach in das Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Juweliergeschäft, wo sie Gegenstände in noch unbekanntem Wert entwendeten. Weitere Geschäfte gingen sie nicht an.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter bei Eintreffen der Polizei noch im Gebäude bzw. auf dem Dach befinden, umstellten Beamte das Gebäude. Zudem suchte ein Polizeihubschrauber das Dach aus der Luft ab. Letztendlich konnte niemand mehr im oder auf dem Einkaufszentrum festgestellt werden.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel