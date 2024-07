BAD BOCKLET, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Mittwochabend wird ein 58-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Bad Kissingen hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 58-jähriger Jürgen Elbert wurde durch seine Ehefrau letztmals am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, an seiner Wohnadresse in der Kreuzgasse im Ortsteil Roth gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Vermisste gegen 20:00 Uhr nochmals an der Wohnadresse seines Vaters im Ortsteil Steinach, danach verliert sich seine Spur. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Elbert sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Bad Kissingen sucht zur Stunde mit Unterstützungskräften nach dem Mann.

Er wird wie folgt beschrieben:

185 cm

90 kg

Glatze

trägt kurze Hose und dunkles T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter 0971/7149-0 entgegen.