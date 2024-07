NÜRNBERG. (707) In einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt belästigte ein Mann in der Nacht zum Donnerstag (04.07.2024) eine junge Frau. Im Rahmen der Fahndung nahm eine Polizeistreife einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest.



Die Frau wandte sich gegen 04:30 Uhr an die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Dort gab sie an, dass ihrem Begleiter und ihr ein unbekannter Mann folgen würde. Dieser habe ihr bereit zuvor in einer Diskothek in der Adlerstraße an die Brust gefasst.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife kurz darauf einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen den 33-jährigen Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Ein Atemalkoholtest deutete darauf hin, dass der Tatverdächtige mit rund 1,7 Promille deutlich alkoholisiert war. Aus diesem Grund ließ die Polizei im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen durchführen.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl